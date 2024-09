Serge Gumienny begrijpt het niet meer: "Ze weten dat hij niet vies is van dit soort acties"

Heel wat VAR-momenten het afgelopen weekend, maar over weinig was er discussie mogelijk. Enkel over Christian Burgess kan veel gezegd worden.

Het was een opvallend beeld, maar Christian Burgess slaagde er afgelopen weekend opnieuw in om te ontsnappen aan een rode kaart. Het is niet de eerste keer dat hij er in de Belgische competitie mee weg komt.

“De weg naar doel lag helemaal open voor Benjdida, Burgess is hem kwijt en gaat dan meermaals aan zijn truitje hangen. Benjdida valt niet, maar wordt wel duidelijk gehinderd in zijn sprint waardoor hem een open doelkans wordt ontzegd”, zegt ex-ref Serge Gumienny aan Het Belang van Limburg.

Zijn oordeel is duidelijk. “Voor mij had dit altijd rood moeten zijn. Een flagranter voorbeeld van een fout op een doorgebroken speler ga je niet vinden. Dan vraag je jezelf toch af hoe ze zoiets in godsnaam kunnen missen.”

De VAR weigerde om tussen te komen, onbegrijpelijk voor Gumienny. “Ook omdat het Burgess is. Een speler waar we intussen toch van weten dat hij niet vies is van dit soort acties. Niet dat ze hem extra moeten viseren, maar die man moet toch op de radar staan van onze scheidsrechters?”

De conclusie van Gumienny is ongemeen scherp voor de Belgische arbitrage. “Ik vind het onbegrijpelijk dat hij weer maar eens ontsnapt aan zijn verdiende loon. Hij blijft er maar mee wegkomen.”