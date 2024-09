Lorin Parys tevreden: "Miljoenen voor Belgische clubs die niet Europees spelen"

De Belgische topclubs verdienen goed aan de Europese competities. De ploegen die geen Europees halen krijgen dit seizoen een grotere solidariteitsbijdrage.

De Champions League is voor Club Brugge een absolute jackpot. Enkel om mee te spelen in de League Phase vangt blauwzwart al 37 miljoen euro. Anderlecht en Union krijgen 6 miljoen startgeld, KAA Gent en Cercle Brugge 4 miljoen.

Lorin Parys, CEO van de Pro League in ons land, zetelt sinds vorig jaar in de Raad van Bestuur van de European Leagues, een vereniging van 40 liga’s over heel Europa. Zij hebben ervoor gezorgd dat UEFA meer geld uitkeert aan de ploegen die geen Europees voetbal spelen.

“We hebben druk gezet op UEFA om de solidariteitsbijdrage te verhogen. Dat is gelukt”, zegt Parys . “Van in totaal 175 miljoen in de cyclus 2021-2024 gaat het naar 308 miljoen in 2024-2027.”

De Belgische profclubs die geen Europees spelen krijgen dus een solidariteitsbijdrage, al gaat dat nog altijd over zeer bescheiden bedragen. Vorig jaar was er in totaal 6 miljoen euro te verdelen, dit jaar zal het om net geen 10 miljoen euro gaan. De verdeelsleutel is echter niet bekend.

Ook al is het niet overdreven veel, toch is deze bijdrage belangrijk. “Het Europees prijzengeld en de solidariteit zijn een cruciaal onderdeel van de toekomst van ons voetbal”, besluit Parys.