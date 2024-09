Anderlecht-coach wou informatie lospeuteren bij zijn broer, maar... "Ik heb de telefoon ingehaakt"

De wedstrijd tussen Dender en Anderlecht is er ook één tussen broers. Vincent Euvrard is de trainer van Dender, Yannick Euvrard is de 'set piece coach' van Anderlecht. En eerder in de week deed er zich al een ludiek moment voor.

Vincent en Yannick zijn beiden voetbalbezeten en hebben wel veel contact met elkaar. Maar deze week staat dat toch op een lager pitje. "In het begin van de week belde hij mij", lachte Vincent. "Hij vroeg of er gekwetsten waren. Ik heb gezegd: 'tot zaterdag' en heb ingehaakt. Niet met mij."

Ik ga deze week geen contact meer hebben met Yannick, we zijn te competitief

"We gaan deze week geen contact meer met elkaar hebben. Hij kent mij en ik ken hem. We zijn te competitief ingesteld. En nu moet het even professioneler. We zullen volgende week wel weer praten", zei hij met een knipoog.

Vincent heeft wel veel respect voor het werk van Yannick. "Hij levert goed werk, objectief bekeken. Anderlecht heeft uit zijn stilstaande fases toch wel wat gecreëerd en gescoord in wedstrijden waarin het voetballend moeilijker liep."

"Die stilstaande fases vertegenwoordigen in het moderne voetbal ook 30 procent van het succes en de doelpuntenproductie. Dat onderstreept het belang ervan. Ja, op familiefeesten wordt er bij ons wel heel veel over voetbal gesproken. Dat is altijd zo geweest. Mijn pa was ook speler en coach. Dat is een vrij voetbalbezeten gedoe bij ons. (lacht)"

Ik heb David Hubert nog gehad als speler, het is niet echt een verrassing

Ook David Hubert kent hij goed. "Ik heb David gehad als speler in Leuven. Ik ken hem wel, maar niet als coach. David is altijd een leidersfiguur geweest die overal waar hij speelde kapitein is geworden. Hij kent het klappen van de zweep en hij gaat ook carrière maken als hoofdcoach."

"Als je hem als speler kent en als leidersfiguur in de kleedkamer is het niet echt een verrassing dat hij voor deze weg kiest. Een logische stap denk ik. Dat het zo snel gaat, was onverwacht, maar dat is ook door omstandigheden."