Antwerp-CEO Sven Jaecques is problemen rond de derby beu: "Er is al vaak genoeg een grens overschreden"

Alle ogen zullen zondag gericht zijn op de Antwerpse derby tussen Antwerp en Beerschot. In aanloop naar de wedstrijd zijn er al wat spanningen, Antwerp-CEO Sven Jaecques hoopt dat het alleen over voetbal zal gaan op zondag.

Zondag staat dé wedstrijd van het weekend op de planning in de Jupiler Pro League. Antwerp mag Beerschot, voor het eerst in lange tijd weer op het hoogste niveau, verwelkomen op de Bosuil.

Er zijn echter al spanningen voor de wedstrijd. Zo dreigden leden van de harde kern van Beerschot er al mee om de wedstrijd eventueel stil te laten leggen.

Antwerp-CEO Sven Jaecques hoopt natuurlijk dat het zover niet komt. "Kijk, ik kan wel meedenken met supporters en voetbal moet ook volks blijven. Maar het gooien van pyro, daar heeft niemand iets aan", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"Geweld en mensen afdreigen, dat hoort niet bij de sport. Dus laat ons hopen dat al die dingen achterwege blijven. We weten dat de sportieve spanning bij onze buren de mogelijkheid tot escalatie vergroot, maar hopelijk gaat het zondag over voetbal. Er is al vaak genoeg een grens overschreden", besluit de CEO.

De situaties bij beide clubs verschilt enorm. Antwerp staat momenteel op de tweede plaats in de stand, terwijl Beerschot alleen laatste staat met slechts één punt.