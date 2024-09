CEO Sven Jaecques laat weten hoe het met de financiën van Antwerp zit zonder de input van Paul Gheysens

Het is geen geheim dat de mogelijkheden op de Bosuil een pak lager lagen sinds ze beslisten om zelfbedruipend te worden. Eigenaar Paul Gheysens pompte er in het verleden heel wat geld in, maar CEO Sven Jaecques kreeg de opdracht om de tering naar de nering te zetten.

En daarvoor moest hij creatief te werk gaan. "Dat klopt, maar da’s niet alleen de tendens bij Antwerp. Globaal is er in België veel minder ingekocht dan verkocht. Maar op een paar transfers na – voor iemand als Toby Alderweireld ga je vol – gooiden we in het verleden evenmin met geld, hoor", vertelt hij in GvA. "Alleen: als je Europees speelt, heb je drie à vier extra basisspelers nodig. Dat kan niet anders."

De financiën zijn een heikel punt, want het heeft tijd nodig om een deftig model op poten te zetten. "We zijn al drie jaar bezig met de omslag naar een voetbalbedrijf dat op zichzelf kan staan, en da’s niet simpel, hè. Dat komt met moeilijkheden en doet af en toe pijn."

"Onze voorzitter heeft in de beginjaren veel geïnvesteerd, waardoor we zowel sportief, organisatorisch als infrastructureel veel sneller konden groeien dan normaal. Nu zijn we daarentegen verplicht om elk jaar één of twee uitgaande transfers te doen."

"Zo kunnen we ronddraaien en herinvesteren in nieuwe jongens. We hebben toch al veel sportieve waarde gecreëerd en dat doen we nu ook met Lammens, Van den Bosch, Doumbia, Ondrejka,…"

Het zal wel nog even tijd in beslag nemen om helemaal onafhankelijk te worden. "Vandaag draaien we nog geen break-even. Het is dus altijd met het mes op de keel om tekorten weg te werken. Maar door verstandig te kopen en verkopen en door geen zotte dingen te doen werken we elke mercato een stukje tekort uit het verleden weg. In één keer kan dat natuurlijk niet, maar misschien wel sneller dan verwacht."

Paul Gheysens zijn geldstroom is immers afgeschreven. "De keuze om zelfbedruipend te worden is drie jaar geleden al gemaakt, nog vóór de moeilijke situatie op de immomarkt. En het is mijn taak om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken.”