Dirk Kuyt vreest niets voor Antwerpse derby: "Dan ben ik er ook van overtuigd dat de fans achter ons zullen blijven staan"

Dirk Kuyt zal zondag zijn eerste Antwerpse derby meemaken. Hij neemt het met Beerschot, dat in een lastige sportieve situatie zit, op tegen Antwerp.

Beerschot en Antwerp kijken elkaar zondag in de ogen. Voor beide clubs een wedstrijd die voor de supporters altijd gewonnen moet worden.

Dat beseffen ze bij Beerschot maar al te goed. Afgelopen weekend raakten fans in de mixed-zone na de nederlaag tegen STVV. Enkelen zelfs tot in de kleedkamer.

Leden van de harde kern dreigden er deze week ook mee om de wedstrijd te onderbreken, moest het op het veld mislopen voor Beerschot. Maar coach Dirk Kuyt vreest niets.

"Ik ben in mijn leven nog nooit bang geweest op een voetbalveld", begint hij volgens Het Laatste Nieuws. "Er is niets zo onvoorspelbaar als voetbal."

"Wie had verwacht dat Twente afgelopen week een resultaat zou halen op Old Trafford? Als we vechten en met de borst vooruit spelen, is alles mogelijk. Dan ben ik er ook van overtuigd dat de fans achter ons zullen blijven staan", besluit hij.