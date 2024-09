RSC Anderlecht zet zich in op toekomst: Jonge middenvelder maakt sprong naar A-kern

RSC Anderlecht heeft de 16-jarige Nathan De Cat overgehaald van de beloftenploeg naar de A-kern. De talentvolle verdedigende middenvelder heeft zijn contract bij de club verlengd tot 2027.

Op de officiële clubsite van Anderlecht werd bekendgemaakt dat De Cat nu met het eerste elftal zal meetrainen. “Nathan De Cat heeft een contractverlenging getekend die hem tot 2027 aan de club bindt. De beloftevolle middenvelder zal vanaf heden meetrainen met het eerste elftal.”

Nathan De Cat is een jeugdproduct van Anderlecht en speelt sinds vorig seizoen voor de RSCA Futures in de Challenger Pro League. Tot nu toe heeft hij veertien duels gespeeld bij de beloftenploeg.

Tijdens de voorbereiding werd hij door trainer Brian Riemer meermaals in de verdediging ingezet. Hij heeft al vier keer op de bank gezeten bij de A-kern in de Pro League, terwijl hij een basisspeler was bij de Futures.

De Cat zelf is enthousiast over zijn toekomst in het Lotto Park. “Mijn familie en ik zijn erg blij met deze contractverlenging. Het is de beste keuze voor mij om mijn ontwikkeling voort te zetten bij RSC Anderlecht."

Nathan De Cat kan de komende maanden zijn debuut maken voor paars-wit. Anderlecht trekt morgen naar Dender.