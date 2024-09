Frustratie bij Patje Goots na vervelende nasleep van Antwerpse derby: "Heeft niets meer met voetbal te maken"

De Antwerpse derby tussen Antwerp en Beerschot is zondagmiddag geëindigd in chaos en teleurstelling. Beerschot-supporters gooiden meerdere vuurpijlen op het veld, waardoor de wedstrijd moest worden stilgelegd. Wat vooraf al werd gevreesd, kwam dus uit.

Patrick Goots, analist bij Gazet van Antwerpen en voormalig voetballer van beide teams zag het allemaal gebeuren. “Sportief gezien hield Beerschot het nog lang spannend, maar dat was vooral te danken aan de matige afwerking van Antwerp", vertelt Goots in GVA.

Op het veld werd het klasseverschil ook al snel duidelijk. Antwerp domineerde de wedstrijd, met een comfortabele 4-0 voorsprong voordat het duel abrupt werd onderbroken.

Beerschot kon aanvallend weinig inbrengen tegen de overmacht van Antwerp, en na de pauze stortte de ploeg dan ook volledig in. Later werd de wedstrijd dus door het ongenoegen van de Beerschot-aanhang abrupt beëindigd.

De beslissing om de wedstrijd later achter gesloten deuren uit te spelen, benadrukt de vervelende nasleep van deze derby. "Het is jammer dat de wedstrijd op deze manier eindigt. Het heeft dan niets meer met voetbal te maken. Ze zouden beter gewoon de 4-0 in de tabellen zetten, want Antwerp had deze wedstrijd toch al volledig in handen”, aldus Goots.

Voor Beerschot is dit echter een nieuwe tegenslag in een al moeizaam seizoen. Met slechts één punt en de laatste plaats is Beerschot degradatiekandidaat nummer één.