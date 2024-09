Rode Duivels organiseren speciale huldiging voor twee iconen van de 'gouden' generatie

Twee iconen van de nationale ploeg zullen binnenkort geëerd worden in het Koning Boudewijnstadion.

België zal op 14 oktober tegen Frankrijk spelen in een vol stadion. Dat heeft de Belgische voetbalbond deze vrijdag aangekondigd.

Bij die gelegenheid zal Marouane Fellaini gehuldigd worden voor duizenden supporters. De voormalige middenvelder, zal een welverdiende eerbetoon krijgen tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk.

Marouane Fellaini debuteerde in 2007 voor de Rode Duivels en heeft sindsdien 87 interlands gespeeld. De middenvelder was belangrijk tijdens de Wereldkampioenschappen in 2014 en 2018.

Enkele weken later zal het de beurt zijn aan Toby Alderweireld. De centrale verdediger zal dan weer gehuldigd worden tijdens de wedstrijd tegen Italië op 14 november.

Toby Alderweireld maakte zijn debuut voor de Rode Duivels in 2009 en heeft ruim 127 interlands achter zijn naam staan. Als centrale verdediger was hij een sleutelspeler in de defensieve linie van de Duivels, vooral tijdens de grote toernooien.