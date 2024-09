Wat is er aan de hand met Noa Lang? PSV trainer geeft meer uitleg over pijnlijke situatie

Noa Lang is momenteel nog niet klaar om volledig terug te keren bij PSV.

De 25-jarige aanvaller, die terugkomt van een zware blessure die hem onder andere uitsloot van Euro 2024 met Nederland, is volgens Peter Bosz nog niet in staat om te starten als basisspeler.

Lang is geen vaste waarde meer in het team van PSV. Na zijn terugkeer in de basiself, waarbij hij zijn plek in het team opnieuw veroverde, heeft hij nu te maken met een tijdelijke reservepositie.

Bij elke wedstrijd die hij begon, moest Lang rond de 70ste minuut zijn plek afstaan. Bosz legt in de Nederlandse pers uit dat Lang simpelweg nog niet klaar is om 90 minuten te spelen en dat ze met hem werken om het nodige niveau terug te vinden.

De Nederlander is dus nog niet volledig hersteld van zijn lange afwezigheid. Hij heeft te lang aan de zijlijn gestaan wegens blessure.

De kans dat Noa Lang dinsdag in de basis staat tegen Sporting Lissabon is dan ook klein. De Eindhovenaars verloren de eerste speeldag in de Champions League met 3-0 van Juventus.