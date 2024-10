De Wever reageert nadat hij verweten wordt niet ingegrepen te hebben voor Antwerp-Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op de Antwerpse gemeenteraad kwam de derby maandagavond ter sprake. Bart De Wever zegt dat er geen optie was om vooraf in te grijpen.

Ook de Antwerpse gemeenteraad kon maandag niet anders dan de derby tussen Royal Antwerp FC en Beerschot ter sprake. Ook al was het een week op voorhand aangekondigd, toch slaagde niets of niemand erin dit tegen te houden.

“Omwille van de onheilspellende sfeer in aanloop van de wedstrijd heb ik de politie gevraagd of ze de veiligheid kunnen verzekeren”, zei burgemeester Bart De Wever als antwoord op de vele vragen van de oppositie.

“Het antwoord was formeel ‘ja’. Wat moet je dan doen als burgemeester? Ik zou geen poot gehad hebben om op te staan om deze wedstrijd niet te laten doorgaan of zonder uitpubliek of supporters tout court. Bovendien zou ik dan de sfeer verpesten voor tienduizenden vredelievende fans.”

De supporters slagen er wel in om van alles in het stadion binnen te smokkelen. “Je wil niet weten waar ze al die zaken verstoppen. Stewards hebben het recht niet om naakt te fouilleren. De politie heeft dat wel, maar ik weet niet of dat de voetbalbeleving voor al die vredelievende fans zo zou versterken.”

Volgens De Wever is de federale voetbalwet nog veel te soepel en moet die dringend herzien worden. De herziening die recent gebeurde is volgens hem een gemiste kans geweest.