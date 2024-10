Fikse uithaal van Bart Verhaeghe naar bondscoach van Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hans Vanaken speelt tegen Sturm Graz zijn vijftigste wedstrijd in de Champions League. Een mijlpaal in zijn carrière.

Voor voorzitter Bart Verhaeghe is het een mooi moment om een speler met zo’n staat van dienst in de ploeg te hebben bij Club Brugge. Iets wat Vanaken zelf bij elkaar gevoetbald heeft.

“Ik wil heel graag duidelijk maken dat die vijftig Champions League-wedstrijden de verdienste van Hans zelf zijn. Alle eer en alle lof voor hem”, zegt hij meteen in Het Nieuwsblad.

Het is een succes voor de club dat Vanaken nooit het schip verlaten heeft, want er lagen wel degelijk de nodige aanbiedingen op tafel. Maar Verhaeghe leverde met blauwzwart een fikse inspanning om Vanaken aan boord te houden.

Verhaeghe maakt van de gelegenheid ook gebruik om uit te halen naar de nationale ploeg. “Ik begrijp niet waarom de bondscoaches van de Rode Duivels de Jupiler Pro League onderschatten. Ze nemen liever een bankzitter in een buitenlandse competitie dan een basisspeler hier.”

“Dan zijn we verbaasd dat er winnaars ontbreken in onze nationale ploeg. Bij ploegen als Club Brugge zit winnen erin geslepen. Onze bondscoaches kiezen gewoon te snel voor Belgen in het buitenland.”