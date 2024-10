Timmy Simons zet puntjes op de i bij Westerlo: "Je mag het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Westerlo-trainer Timmy Simons houdt de verwachtingen in toom na de recente overwinning tegen Standard. Hoewel de resultaten zijn team een boost hebben gegeven, blijft Simons realistisch.

De winst op Sclessin geeft Westerlo de nodige moed, maar de trainer benadrukt dat zijn spelers zich niet kunnen laten meeslepen door eerdere overwinningen. Na een goed resultaat moet de focus terug naar de volgende wedstrijd.

De komende wedstrijd tegen Beerschot biedt Westerlo volgens Simons de kans om opnieuw drie punten te pakken. Toch waarschuwt hij in de Gazet van Antwerpen om niet te snel te juichen. “Je mag het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.”

Timmy Simons merkt op dat Beerschot nog steeds intens voetbal speelt, ondanks hun mindere resultaten. De ploeg is zoekende, en dat kan in deze wedstrijden een gevaarlijke factor worden.

Volgens Timmy Simons is het nog maar begin oktober en veel te vroeg om al over de top zes te praten of naar het klassement te kijken. De ambitie moet volgens hem zijn om dagelijks beter te worden, zodat de juiste beloning uiteindelijk zal volgen.

De komende wedstrijd tegen Beerschot kan daarbij een belangrijke stap zijn. De Kemphanen spelen deze vrijdag om 20:45 hun thuiswedstrijd tegen de Ratten.