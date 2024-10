Westerlo-coach Timmy Simons waarschuwt zijn spelers al even voor wedstrijd tegen Beerschot

Na de overwinning op het veld van Standard, zal KVC Westerlo deze vrijdag op zoek gaan naar de drie punten in eigen huis, tegen Beerschot. Timmy Simons waarschuwde zijn spelers al even voor de tegenstander.

KVC Westerlo kon vorig weekend nog eens winning op het veld van Standard. De Kemphanen spelen dit seizoen erg goed voetbal met een zeer jonge groep, iets wat coach Timmy Simons graag ziet.

"Als wij ons ding doen en een goede wedstrijd spelen, dan maken we veel kans op een goed resultaat", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen. Toch waarschuwt hij zijn spelers al even voor de tegenstander. Beerschot komt vrijdag over de vloer.

"Maar een gewond dier is altijd gevaarlijk. We zullen dus ook tegen Beerschot dezelfde passie en energie op de mat moeten leggen zoals we de voorbije negen wedstrijden hebben gedaan", gaat Simons verder.

"Ondanks de mindere resultaten zit er in het voetbal van Beerschot nog wel de nodige intensiteit. Het is een ploeg die wat zoekende is. De laatste weken hebben ze hun systeem aangepast en een aantal dingen anders ingevuld. Net dat kan in zo’n wedstrijden een gevaarlijke factor worden."

Beerschot staat voorlopig alleen laatste in het klassement met 1 punt na 9 speeldagen. Bij een nieuwe nederlaag blijven de Kielse Ratten met 1 op 30 achter.