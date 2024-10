🎥 Anderlecht-supporters fluiten eigen harde kern uit omwille van actie tijdens Anderlecht-Standard: "Shame on you!"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De fans van Anderlecht konden de actie van Mauves Army duidelijk niet smaken. Toen die op de 12de minuut dan toch het stadion inkwamen, werden ze getrakteerd op een fluitconcert van de rest van het stadion.

Zondagmiddag speelt Standard tegen Anderlecht, maar de Rouches moesten het doen zonder hun uitfans. Door incidenten tussen de supportersgroepen in het verleden hebben de clubs afgesproken dat de onderlinge duels tot het einde van het seizoen zonder uitfans zullen plaatsvinden.

Deze beslissing stuitte op kritiek van Mauves Army 2003, een fanclub van Anderlecht. Zij zijn het niet eens met het verbod op uitfans en hebben daarom besloten de eerste twaalf minuten van de wedstrijd niet aanwezig te zijn.

Des huées, « you’re fucking shit, shame on you », le Lotto Park gronde la Mauves Army, qui rejoint, comme prévu, sa tribune après 12 minutes ! #ANDSTA pic.twitter.com/sx1lBE8Smo — Loïc Woos (@LoicWoos) October 6, 2024

Met deze actie willen ze benadrukken hoe belangrijk de aanwezigheid van supporters, zowel thuis- als uitfans, is voor een voetbalwedstrijd. Volgens Mauves Army is de 12e man "een niet-onderhandelbare voorwaarde" voor de organisatie van wedstrijden.

Dat ze daarvoor het begin van de wedstrijd boycotten, kon bij de rest van het publiek op minder begrip rekenen. De Ultras kwamen deze week ook al in een slecht daglicht door de incidenten in Sociedad.

"You're fucking shit", klonk er door het stadion. Er is duidelijk ook bij de supporters onenigheid. "Shame on you", viel er ook te horen. Opmerkelijk toch.