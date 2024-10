"Scott Parker vergeten?": Heel veel vraagtekens bij 'nieuwe coach' van Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe trainer. De laatste naam Ryan Mason.

Brian Riemer werd twee weken geleden ontslagen bij RSC Anderlecht. Ondertussen nam David Hubert over bij paarswit.

Intussen werd duidelijk dat Hubert niet zal aanblijven als headcoach voor de rest van het seizoen. Jesper Fredberg zou een andere naam uit zijn hoed toveren.

Die nieuwe naam is Ryan Mason, momenteel assistent bij Tottenham. Hij zou al in het land zijn om over een mogelijke deal te onderhandelen.

Op sociale media reageren voetbalfans niet bepaald positief op de mogelijke komst van de Engelsman. Hieronder kan je enkele reacties lezen. Er wordt geregeld ook verwezen naar Scott Parker die faalde bij Club Brugge.

RSC Anderlecht zou graag zo snel mogelijk een nieuwe trainer aanstellen. Met de interlandbreak is er eventjes tijd om dat te regelen.

Wtf Tottenham de enige voetbalclub in de wereld die nog nooit iets gewonnen heeft, — sportom (@SporTomVH) October 8, 2024

Klinkt al iets beter dan toen riemer — de ryan (@deRyan009) October 8, 2024

Schande voor Hubert!! Wie zegt dat hij beter is? — 1908 (@MNTN_Kian) October 8, 2024

Kunnen ze toch niet menen, echt waar is belediging voor Hubert, stamp Fredberg er maar uit en Vandenhaute liefst erbij!!!!!!!!!!!!!!!! — RG (@rg060462) October 8, 2024

Hoe rijm je dit met de logica die zogezegd gehanteerd werd om Hubert geen volwaardige kans te geven? — Michael Van Vaerenbergh (@mvanvaerenbergh) October 8, 2024

Waarschijnlijk het feit dat Hubert nog groener dan een vers geplukte broccoli is.(ik zelf wil liever Hubert maar ik breek hier een lans) En deze man al jaren assistent is onder topcoaches. + jaren actief in de jeugdopleiding wat bij rsca hand in hand gaat. — WolfpacKk (@Wolfpackk90) October 8, 2024