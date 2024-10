Deze Rode Duivel verwachtte er zich echt niet aan: "Ik was aan het slapen toen de bondscoach de selectie bekendmaakte"

Nieuwe Rode Duivel, Malick Fofana, sprak over hoe hij hoorde over zijn selectie en noemde specifiek een van zijn rolmodellen.

Vorige vrijdag werd Malick Fofana voor de eerste keer opgeroepen bij de Rode Duivels. De inwoner van Aalst sprak over de snelle evolutie van zijn carrière sinds zijn vertrek bij KAA Gent.

Opgeroepen worden bij de Rode Duivels was een bijzonder gevoel voor de 19-jarige speler: "We kwamen laat terug uit Glasgow met Lyon, rond 4 uur 's ochtends en de selectie was om 10 uur, dus ik sliep nog. Ik word wakker en zie allerlei berichten en oproepen om me te feliciteren. Ik was trots en blij, net als mijn ouders."

"De training die volgde... iedereen feliciteerde me, het was echt een mooi moment. Het is een week die ik me nog lang zal herinneren", aldus de speler bij RTL Sports.

Het rolmodel van Fofana

Fofana heeft een specifiek rolmodel: "Mijn spel is gericht op snelheid, dribbelen, met beide voeten. Eerder een directe vleugelspeler. Er zijn veel vleugelspelers in het nationale team, je moet vechten voor je plek. Als ik een rolmodel zou moeten noemen, zou ik Neymar zeggen. Wat hij op het veld doet, is ongelooflijk."

De overstap naar de Ligue 1 lijkt de perfecte keuze te zijn geweest: "Een club als Lyon die vertrouwen toont, was belangrijk, ik was er klaar voor. Met mijn kwaliteiten kon ik hogerop, ook al moet ik nog veel werken, maar dat zal gebeuren. In het begin moest ik me aanpassen, maar nu ken ik de competitie al een beetje, dus het gaat beter. De Champions League spelen en mijn debuut maken in het nationale team, dat is mijn droom."