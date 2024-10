Groot nieuws voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, die het nu nog wat drukker zal hebben

Groot nieuws voor Bart Verhaeghe. De voorzitter van Club Brugge is unaniem verkozen als bestuurder van de European Club Association. Daar wordt hij naast Michael Verschueren een tweede Belg bij de ECA.

Bart Verhaeghe krijgt er een nieuwe taak bij. Vanaf nu is hij bestuurder van de European Club Association. Hij werd unaniem verkozen, dat meldt Het Laatste Nieuws.

Michael Verschueren, die er actief is als onafhankelijke bestuurder, is nu niet meer de enige Belg in de organisatie. De ECA verdedigt de belangen van 700 Europese clubs.

Binnen de organisatie zijn er vier verschillende subdivisies. In de eerste zitten clubs uit de grootste voetballanden. Deze telt ook de meeste vertegenwoordigers.

Bart Verhaeghe gaat aan de slag als vertegenwoordiger in subdivisie 2. Daarin zitten clubs uit voetballanden die op plaats 7 tot en met 15 staan in de UEFA-ranglijst.

België is momenteel het achtste land op die lijst. Nasser El-Khelaifi, de president van PSG, staat bij de ECA momenteel aan het hoofd.