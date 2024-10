🎥 Spanje wint dankzij een stevige blunder van Kasper Schmeichel, Roberto Martinez en Portugal zonder moeite

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Spanje heeft lange tijd te kampen gehad met Denemarken. Uiteindelijk bleek één doelpunt genoeg voor La Roja. En daar had ex-Anderlecht-doelman Kasper Schmeichel toch wel een hand in.

De afgelopen maanden staan de wedstrijden van het Deense nationale team meestal vol met bekende namen uit de Belgische competitie. Tegen Spanje was Kasper Dolberg de enige vertegenwoordiger van onze Pro League. Andreas Skov Olsen bleef op de bank, terwijl Andres Dreyer niet werd opgeroepen.

Tegen een steeds dominanter wordend Spaans team had Dolberg het moeilijk als spits. Toch hielden de Denen stand. Kasper Schmeichel droeg hieraan bij met vijf reddingen.

Succes voor de Spanjaarden

Maar in het laatste kwartier werd een slecht verwerkte bal van de voormalige Anderlecht-doelman hen fataal, waardoor Martin Zubimendi het enige doelpunt van de wedstrijd kon scoren. Een doelpunt dat alles verandert: dankzij deze overwinning staat Spanje één punt boven Denemarken.

Een andere grote natie die gisteren in actie kwam, Portugal, had geen moeite met Polen. De troepen van Roberto Martinez kwamen op voorsprong in de eerste helft dankzij doelpunten van Bernardo Silva (26e) en Cristiano Ronaldo (37e).

Piotr Zielinski verkleinde het gat voor de Polen in het laatste kwartier, maar Portugal herstelde snel de marge dankzij een eigen doelpunt van de gastheren (1-3). Met deze overwinning behouden de Portugezen een voorsprong van drie punten op Kroatië, dat met 2-1 won van de Schotten.