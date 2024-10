Probleem bij PSV met Noa Lang is veel meer dan enkel blessures

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Noa Lang heeft het niet gemakkelijk bij PSV. Door blessureleed is hij naar het achterplan verschoven, maar er blijkt ook meer aan de hand.

Noa Lang wilde bij Club Brugge dolgraag een grote transfer maken, maar die kwam er telkens maar niet. De Nederlander maakte dan maar het plan om in eigen land te gaan spelen, om van daar de sprong te maken.

In zijn eerste seizoen met PSV Eindhoven speelde Lang meteen kampioen, maar blessureleed zorgt ervoor dat hij niet vaak tot spelen komt. De grote transfer waarvan hij zo hard droomt is er op die manier nog altijd niet gekomen.

Maar in Nederland zeggen ze het precies meer zoals het is tegen Lang ook. Daar wijzen ze op het karakter van Lang, dat lang niet gemakkelijk is om mee te werken.

“Ik denk dat als je Noa Lang weer aan de praat gaat krijgen, hij wel een speler is die weer wedstrijden voor je gaat beslissen. Het is wel lekker als je zo’n jongen nog op de bank hebt zitten”, zegt Bram van Polen bij ESPN.

Ook Mario Been weet dat het niet gemakkelijk is om alle spelers, zeker de bankzitters zoals Lang, tevreden te houden.

“Een speler die op de bank zit vindt zichzelf altijd nog beter dan een speler die wel in de basis staat. Noa Lang zit nu op de bank, maar die zal zichzelf altijd beter vinden dan degene die op dit moment op het veld staat."