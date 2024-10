🎥 Moest Club Brugge strafschop krijgen op Westerlo? Lardot komt met uitleg

Club Brugge won zaterdag op bezoek bij Westerlo (1-2). Al was er vlak voor de rust wel een discutabele strafschopfase.

In de extra tijd van de eerste helft pakte Bolat een schot van Vermant. Toen de aanvaller van blauwzwart de bal wilde pakken leek hij gehaakt te worden door de doelman van Westerlo.

Bij Club Brugge vroegen ze om een strafschop, maar de scheidsrechter van dienst ging er niet op in. Jonathan Lardot, technisch directeur van het professioneel scheidsrechtersdepartement, geeft de uitleg over deze fase.

“Het is een ingewikkelde beslissing. Ik wil me niet indekken, maar dit is een fase die niet vaak voorkomt”, klinkt het. “We zien inderdaad contact tussen de benen van Vermant en Bolat, maar de vraag is wie het contact veroorzaakt.”

“We zien dat Vermant zich tussen de benen van Bolat gooit. Ja, Sinan Bolat heft het been op. Sommigen zullen zeggen dat hij dat doet om de aanvaller te laten vallen, anderen zeggen dat hij opnieuw wil rechtstaan om de bal te spelen. We zien dat hij naar de bal kijkt en niet naar de aanvaller. Daarom is het volgens ons niet intentioneel.”

Toch kon een strafschop gegeven worden. “Als scheidsrechter Nicolas Laforge een strafschop had gegeven, zou de VAR niet tussengekomen zijn. Nu floot hij niet en omwille van de genoemde redenen, een gebrek aan duidelijkheid en de mogelijke interpretatie, vragen we aan de VAR om niet in te grijpen.”