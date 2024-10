Na het faillissement van de club: KV Oostende blijkbaar ook opgelicht door 85-jarige man

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Oostende ging vorig seizoen failliet. Toch kwam er woensdag nog een zaak waarin de club betrokken is voor de rechtbank.

KV Oostende zou zes jaar geleden opgelicht zijn voor maar liefst 250.000 euro. Dat gebeurde bij de aankoop van Fashion Sakala. Hij werd overgenomen van Spartak Moskou.

Er was een transfersom van 500.000 euro overeengekomen voor de Zambiaanse aanvaller. De helft van dat bedrag moest snel gestort worden.

Daarvoor kwam een email, die leek op die van de juridische directeur van de Russische club. Alleen was de domeinnaam .com en niet .ru zoals het had moeten zijn.

Het bedrag van 250.000 euro werd gestort, maar toen vijf dagen later een herinnering kwam van de echte juridische directeur gingen alle alarmbellen af. De club stapte naar de politie.

Het geld was terechtgekomen op de rekening van een Duitse firma uit de luchtvaartsector, zo schrijft Het Nieuwsblad. Zaakvoerder Mohamad S., 85 jaar ondertussen, kwam daarbij in het vizier.

“Op z’n minst heeft hij zijn rekening ter beschikking gesteld van een criminele bende,” stelde procureur Peter Vercauteren. De man kwam niet opdagen voor zijn proces.

De curator van het failliete KVO stelde zich burgerlijke partij in de hoop het geld te recupereren. Dat is voor het grootste deel immers in beslag genomen door het Duitse gerecht. De uitspraak volgt op 27 november.