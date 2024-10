Ruben Van Gucht is het kotsbeu nadat hij steeds meer wordt belaagd na incident op EK: "Moei u met uw eigen zaken!"

Ruben Van Gucht, de bekende sportjournalist, heeft genoeg van de voortdurende speculaties en roddels over zijn privéleven. Afgelopen zaterdag maakte Tine Embrechts in 'De Weekwatchers' op Radio 2 een scherpe grap over zijn privésituatie, wat de emmer voor Van Gucht deed overlopen.

Hij reageerde daarop met een duidelijke boodschap in de radiorubriek "Mijn gedacht": “Moei u met uw eigen zaken.” De journalist, die getrouwd is met de Kroatische hoogspringster Blanka Vlasic en samen een zoontje heeft, benadrukt dat niemand een mening hoeft te hebben over zijn privékeuzes.

Van Gucht zegt dat zijn persoonlijke leven al een tijd onderwerp is van online speculaties. Het begon met zijn huwelijk en de geografische afstand tussen hem en zijn vrouw, die in Split woont, en werd versterkt door geruchten over vermeende affaires. Deze verhalen werden nog gevoed door een incident tijdens het EK voetbal in Frankrijk, waarbij een gênant moment op een hotelkamer zijn naam opnieuw in de schijnwerpers zette.

Tijdens het radioprogramma gaf Van Gucht uiting aan zijn frustratie over de vele "moeiallen" die zich met zijn leven bemoeien. “Ik heb het helemaal gehad met alle moeiallen", zei hij. Volgens Van Gucht mag je een mening hebben over zaken die de maatschappij of politiek aangaan, of over zijn werk als sportcommentator, maar zijn privéleven is daar geen onderdeel van. Hij vindt het dan ook onnodig dat mensen oordelen over de manier waarop hij zijn leven leidt.

De journalist vertelt dat hij regelmatig vervelende reacties leest op sociale media. Zo noemde een vrouw hem een “triestig figuur” vanwege zijn gedrag tijdens het EK, waarbij hij in verband werd gebracht met een andere vrouw. "Blijkbaar kan dat zomaar?’ Ja, dat kan! Het is namelijk mijn leven. Ik heb daarover alleen afspraken te maken met mensen die het aanbelangt", aldus Van Gucht.

Van Gucht benadrukt dat iedereen, ongeacht of je een bekend figuur bent of niet, recht heeft op privacy. “Niemand moet een mening hebben over wat iemand anders privé doet", aldus Van Gucht. Hij wijst erop dat het respecteren van iemands persoonlijke keuzes belangrijk is, ongeacht of je een tv-persoonlijkheid bent of een gewone buurman.