Jelle Vossen krijgt ferme klap van zijn eigen coach in jubileummatch met viering: "Hij kan dit wel relativeren"

Het was een vreemde zaterdagnamiddag voor Jelle Vossen, de 36-jarige aanvaller van Zulte Waregem en ex-Club Brugge-spits. Vossen stond op het punt zijn 600e wedstrijd als profvoetballer te spelen, een mijlpaal waarvoor Essevee alles in gereedheid had gebracht.

Er was zelfs een speciale gast uitgenodigd: Hans Vanaken, Vossens oud-ploegmaat bij Club Brugge, die mee kwam vieren. Toch kreeg het geplande feestje een wrange nasmaak, want Vossen bleef 90 minuten op de bank tijdens het gelijkspel van 2-2 tegen Francs Borains. Volgens Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck was de beslissing om Vossen op de bank te zetten puur tactisch. "Ik wilde meer dynamische druk en daarom vond ik Joseph (Opoku, red.) een betere keuze", legt Vandenbroeck uit in Het Nieuwsblad. Dat deed hij het eerste uur ook prima." Deze verklaring haalde echter weinig van de teleurstelling weg voor Vossen, die zich ongetwijfeld had verheugd op een symbolisch moment op het veld. Vandenbroeck gaf toe dat hij zich bewust was van de impact van deze keuze op Vossen. “De club was blijkbaar al een poosje bezig met die voorbereidingen, maar ik hoorde dat pas woensdag en toen had ik al mijn tactische voorbereiding klaar." Hij voegde eraan toe: “Ik legde het hem ook al op voorhand uit, maar de club heeft toch beslist om de huldiging door te laten gaan want Hans Vanaken kan zich ook niet altijd vrijmaken." Hoewel de situatie pijnlijk was voor Vossen, meent Vandenbroeck dat Vossen het zal begrijpen. “Soms moet je evenwel het teambelang vooropstellen", aldus de coach. "Uiteraard komt dit voor Jelle hard aan, maar hij is oud genoeg om dit te relativeren.”