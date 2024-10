Thorgan Hazard waarschuwt Anderlecht al even: "Technisch gezien staat Kylian boven het gemiddelde"

Donderdag zal Anderlecht naar Tubize-Braine reizen voor de Beker van België. Een wedstrijd die onvermijdelijk speciaal is voor Thorgan Hazard.

Thorgan Hazard zal terugkeren naar Tubeke voor de bekerwedstrijd met Anderlecht. De wedstrijd komt echter te vroeg voor hem: "Ik had graag gespeeld, maar ik zit nog met die blessure. Ik zal aanwezig zijn als toeschouwer. Het wordt een mooie wedstrijd, er zal een goede sfeer zijn. Ik hoop dat het een voetbalfeest wordt, voor Tubeke en voor Anderlecht", verklaart hij op de kanalen van zijn oude club.

De twee teams speelden al een vriendschappelijke wedstrijd tijdens het tussenseizoen. In een van hun eerste trainingssessies won Anderlecht met 1-4: "Tubeke is erg blij dat het Anderlecht heeft geloot en hetzelfde geldt andersom. Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd", aldus Thorgan Hazard.

De winger van paars-wit is dus op zijn hoede voor de lokale ploeg: "In de beker kan alles gebeuren: in één wedstrijd is alles mogelijk, voor beide teams. Maar natuurlijk komen we om te winnen, we moeten winnen. Er zijn altijd verrassingen in de beker, maar helaas voor Tubeke, hoop ik dat we doorgaan."

"Het begin van het seizoen is erg interessant. Ze zijn goed begonnen voordat ze een dipje kenden, nu hebben ze het goed hersteld. Ze hebben een goede groep die al heeft bewezen te kunnen concurreren met alle teams in hun reeks, laat hen zo doorgaan," voegt hij eraan toe.

Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd scoorde een zekere Eden Hazard, speciaal aanwezig voor de gelegenheid, het enige doelpunt voor Tubeke. Deze keer zal Anderlecht zich moeten wapenen tegen Kylian Hazard.

"Hij kende al een paar spelers. Hij krijgt weer wat ritme, dat is belangrijk omdat hij lange tijd niet heeft gespeeld. Technisch staat hij boven het gemiddelde, ik denk dat hij veel zal bijdragen aan dit team", vertelt Thorgan. Om de broers compleet te maken is er ook Ethan (21 jaar), die deel uitmaakt van het eerste team en probeert speeltijd te verzamelen.