Croky Cup: KAA Gent haalt zwaar uit, Union SG boekt deugddoende zege terwijl ook KV Kortrijk en OH Leuven verder bekeren

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op woensdag werden heel wat 1/16e finales afgewerkt in de Beker van België. KAA Gent pakte uit tegen Union Rochefortoise terwijl Union SG een deugddoende 0-3 zege boekte tegen KAS Eupen.

KAA Gent nam het in eigen huis op tegen Union Rochefortoise. De Buffalo's pakten uit door met 7-0 te winnen. Gerkens opende de score al na zes minuten. Later scoorde Sonko nog twee keer, terwijl ook Dean en Varela twee doelpunten maakten.

Union SG heeft het de laatste tijd moeilijk met doelpunten maken. Afgelopen weekend kreeg de club een dubbele domper te verwerken met een nederlaag in de Europa League en nadien nog een in eigen huis tegen Cercle Brugge.

De Brusselaars hebben vertrouwen kunnen tanken in de beker tegen KAS Eupen. David kon op het uur de score openen vanop de stip. Tien minuten later was het alweer prijs voor de spits. Kabangu maakte er zo'n tien minuten voor het einde nog 0-3 van.

KV Kortrijk had aan een doelpunt van Kadri, kort na rust, genoeg om te winnen van Lokeren-Temse. OH Leuven mag ook verder in de beker na een 2-0 overwinning tegen Seraing. Schrijvers en Balikwisha zorgden voor de doelpunten.