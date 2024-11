Vanhaezebrouck houdt zich niet in over waarom Verschaeren geen basisspeler is bij Anderlecht

RSC Anderlecht begon met Amuzu in het basiselftal. Hij moest in de eerste helft al vervangen worden door een blessure.

Amuzu stapte geblesseerd het veld af. In zijn plaats kwam Yari Verschaeren. Co-commentator Hein Vanhaezebrouck deed meteen zijn zegje over Verschaeren.

“Verschaeren moet zich dit seizoen nog altijd bewijzen dat hij offensief wat toevoegt”, zegt Hein Vanhaezebrouck tijdens de live-uitzending van de match op DAZN.

“Dat heeft hij dit jaar nog niet laten zien. Dat hij het kan, dat weten we allemaal en ik zeker, want ik heb hem gebracht in het begin. Dan was het ‘full gas’, zich willen bewijzen. Ondertussen is hij een gevestigde waarde.”

Maar dat levert hem toch geen vaste basisplaats op bij Anderlecht. “Die ‘full gas’ is al iets minder. Het is geen Ferrari meer. Maar dat kan nog. Het is niet omdat je ouder wordt, dat je niet meer ‘full gas’ kan gaan.”

Een vaststelling die Vanhaezebrouck niet alleen bij Verschaeren doet. “Dat zie je bij veel spelers, jammer genoeg. Dan gaan ze op kwaliteit voetballen, maar die drive en energie moet er altijd zijn.”