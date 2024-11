Anderlecht mist hem: Jan Vertonghen komt zelf met blessure-update

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jan Vertonghen is ondertussen al een lange tijd out. Hij wordt gemist bij Anderlecht, maar paars-wit zal nog even geduld moeten hebben.

Jan Vertonghen was maandag aanwezig in Maasmechelen. Daar heeft hij met zijn foundation geholpen met het installeren van een interactieve voetbalmuur in speeltuin Jagersborg. "Het is de bedoeling om meer kindjes naar buiten te krijgen en hen aan te zetten tot spelen. Niet iedereen heeft een grote tuin om in te spelen, dus op deze manier willen we hen de mogelijkheid geven om buiten te spelen", vertelde hij daarover bij Sporza. Zelf voetballen zal nog iets langer op zich laten wachten. Vertonghen is ondertussen al out sinds begin augustus met een achillespeesblessure. "Die duurt iets langer dan verwacht", zei de centrale verdediger. Toch kan hij de Anderlecht-fans al een beetje geruststellen. "Maar het gaat de goede kant uit. Ik werk elke dag keihard om terug te komen." Maar concreet kan hij nog niet zeggen wanneer hij terug is. "Het is frustrerend om op de tribune te zitten. Ik heb veel zin om te spelen en met mijn ploegmaats op het veld te staan. Ik wil nog heel graag voetballer zijn en dat maakt het mentaal ook lastig. Ik ga er alles aan doen om dit jaar zo veel mogelijk te spelen en mijn ploegmaats te helpen waar het kan. Maar daar is natuurlijk een minimale fysieke gesteldheid voor nodig", besluit hij.