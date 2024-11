'Dit waren zijn twee grootste concurrenten: Waarom Mannaert technisch directeur wordt'

De kogel lijkt zo goed als helemaal door de kerk. Het is enkel nog wachten op de officiële bevestiging dat Vincent Mannaert technisch directeur wordt bij de KBVB.

Vincent Mannaert wordt de nieuwe technisch directeur van de Belgische voetbalbond. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Hij volgt Frank Vercauteren op, wiens contract in december afloopt en niet verlengd wordt.

Het nieuws dat Mannaert de beste papieren had om de job in te vullen lekte vanmorgen uit. Opvallend nieuws toch, want de oud-CEO van Club Brugge had eerder al twee keer gestopt met onderhandelen.

Volgens de krant praatte de voetbalbond de voorbije maanden ook met Michel Preud’homme en Hein Vanhaezebrouck om technisch directeur te worden als opvolger van Frank Vercauteren.

Dat het nu Mannaert wordt heeft, zo schrijft HLN nog, niet alleen te maken met zijn CV. Naast alle andere zaken speelt vooral mee dat de looneisen van Mannaert niet hoog liggen.

Dat is goed te begrijpen, nadat hij 28 miljoen euro opstreek voor zijn aandelen van Club Brugge. Al is het vooral voor de voetbalbond heel mooi meegenomen.