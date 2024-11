Marc Degryse heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans die met gezangen en spandoeken tegen Renard en Vandenhaute naar het stadion komen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht kon zondagavond voor een eerste keer winnen in de competitie met David Hubert als hoofdtrainer. Toch waren er nog een aantal supporters die zich opnieuw tegen Oliver Renard en Wouter Vandenhaute keerden in het stadion.

Anderlecht heeft een overtuigende 4-0 zege geboekt tegen KV Kortrijk. Kasper Dolberg deed het Lotto Park twee keer ontploffen. Mario Stroeykens pikte ook zijn doelpuntje mee terwijl er ook een eigen doelpunt tussen zat.

"Aan het resultaat van Anderlecht gisteren zou ik niet te veel zware conclusies verbinden. Het was een logische overwinning, want Kortrijk uit en thuis, dat is een groot verschil. Onwaarschijnlijk eigenlijk dat Genk daar ging verliezen, maar buitenshuis zijn ze onherkenbaar", vindt Marc Degryse volgens Het Laatste Nieuws.

"De belangrijke winst voor Anderlecht zit ‘m volgens mij in de goals van Dolberg: donderdag drie in de beker, gisteren weer twee - het is belangrijk dat je een speler hebt die vertrouwen uitstraalt", gaat hij verder.

Verder waren er opnieuw supporters in het publiek die zich tegen voorzitter Wouter Vandenhaute en de recent aangestelde Olivier Renard keerden. Er werden spandoeken opgehangen en liederen gezongen, maar heel wat andere fans waren het hier niet mee eens en floten hun eigen ultra's uit.

"Wat de gezangen tegen Vandenhaute betreft of de spandoeken tegen Renard: je helpt er je club niet mee. Ik vind dat eigenlijk niet passen. Voor en tijdens de wedstrijd ben je er als supporter om je ploeg aan te moedigen en te ondersteunen. Het is wat anders als je na de wedstrijd je mening laat horen, dan heb je tenminste geen negatieve invloed op de ploeg", besluit Degryse.