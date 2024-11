Chadli is niet de enige: vier Rode Duivels en heel wat andere Belgen hebben nog geen ploeg

Nacer Chadli was de gast bij La Tribune en hij heeft ervan geprofiteerd om te benadrukken dat hij nog niet met pensioen is. Hij is niet de enige bekende naam in ons voetbal die nog op zoek is naar een laatste uitdaging!

Laurent Depoitre

Het was een van de (vele, eerlijk gezegd) anomalieën van deze Hall of Fame-gala: onder de genomineerden, die theoretisch niet meer actief zouden moeten zijn, stond een speler... die nog niet officieel met pensioen was.

Laurent Depoitre zag zijn contract aflopen aan het einde van het vorige seizoen bij KAA Gent, maar hij heeft de gedachte aan een laatste uitdaging nog niet opgegeven. Op 35-jarige leeftijd begint de tijd echter te dringen, aangezien hij in augustus vorig jaar moeite had met het vinden van een uitdaging die hem interesseerde. De man met een perfecte ratio in de nationale ploeg (één cap, één goal) zou binnenkort wel eens het einde van zijn carrière kunnen bevestigen, tenzij hij nog een laatste amateuruitdaging aangaat...

Radja Nainggolan

Radja Nainggolan hoopte op een romantisch einde van zijn carrière: in het land van zijn ouders, Indonesië, waar hij een lokale ster was geworden. Maar hier is hij dan, zonder club op 36-jarige leeftijd, vastbesloten om niet te stoppen: in een interview met La Dernière Heure vorige maand verklaarde hij op zoek te zijn naar een laatste uitdaging.

Zijn afscheid in België bij Antwerp was niet van ganser harte. Zijn speciale karakter en een jaarsalaris van 400.000 euro schrikken heel wat clubs af. We twijfelen er echter niet aan dat hij uiteindelijk wel een passende club zal vinden.

Laurens De Bock

Het is misschien een beetje onopgemerkt gebleven, maar een andere Rode Duivel zit momenteel zonder club. Meer specifiek, een speler die geselecteerd was voor de Rode Duivels maar nooit de kans heeft gehad om zijn debuut te maken in het nationale team: Laurens De Bock. Op slechts 31-jarige leeftijd zit de voormalige vaste waarde van Club Brugge (177 wedstrijden toch!) nu zonder club.

De Bock heeft de afgelopen twee jaar doorgebracht bij Atromitos in Griekenland, na een succesvolle periode bij Zulte Waregem. Deze zomer stond hij op het punt terug te keren naar de Pro League, deze keer in 1B, maar uiteindelijk tekende hij niet bij Deinze waar hij werd genoemd. Gezien zijn leeftijd en zijn staat van dienst zal hij vrij gemakkelijk een nieuwe club vinden.

Zakaria Bakkali

En hier hebben we de vierde Duivel op deze lijst zonder club: de opleving van Zakaria Bakkali in Nederland is slechts van korte duur geweest. Na een veelbelovend seizoen 2022-2023 (3 doelpunten in 18 wedstrijden), kon de voormalige vleugelspeler van Anderlecht en PSV Eindhoven afgelopen seizoen niet bevestigen en werd dus vrijgelaten na het aflopen van zijn contract.

Zonder club sinds afgelopen zomer, is het de vraag in welke vorm Bakkali verkeert, aangezien hij er sinds zijn mislukte periode bij Anderlecht totaal niet in is geslaagd zijn potentieel waar te maken. Op slechts 28-jarige leeftijd lijken de dagen waarin hij werd beschouwd als de toekomst van het Belgische voetbal ver achter hem te liggen...

Charly Musonda

Hij was ook van dezelfde generatie en moest de toekomst van het Belgische voetbal worden. Hij heeft zelfs nooit een selectie gekregen, en we kunnen nu met zekerheid zeggen dat hij dat ook nooit zal meemaken. Charly Musonda wees een terugkeer naar België af, dat hij onder zijn niveau vond, in 2022 nadat hij had meegetraind met Zulte Waregem.

Zijn tijd bij UD Levante deed op sommige momenten vermoeden dat hij weer een voetballer ging worden; maar uiteindelijk zal dat niet gebeuren. Musonda is naar Anorthosis Famagouste verhuisd, waar hij uiteindelijk werd beschouwd als een enorme verspilling van tijd en geld. Sinds september vorig jaar is hij dus vrij, en we zien niet wie hem nog een kans zou willen geven.

Alexandre De Bruyn

Wat een opmerkelijke loopbaan heeft Alexandre De Bruyn gehad! Opgeleid in Neerpede, duurde het even voordat hij zijn doorbraak maakte in ons voetbal, maar uiteindelijk brak hij door bij Lommel en STVV waar hij zelfs in 1A uitblonk. Een uitstekend seizoen bij de Kanaries (36 wedstrijden, 4 doelpunten, 4 assists) leverde hem een prestigieuze transfer op naar KAA Gent.

Hij speelde slechts 5 wedstrijden voor de Buffalo's, moest een stap terug doen, eerst naar KV Kortrijk en daarna naar Dender. Zijn laatste passage bij Lierse was ook niet echt succesvol, ondanks enkele oplevingen. Niet genoeg om hem deze zomer te verlengen, dus De Bruyn is sindsdien vrij...

Ismail Azzaoui

In de categorie van 'verloren grote talenten' kan Ismail Azzaoui de strijd aangaan met Bakkali en Musonda. Opgeleid bij Tottenham, werd deze creatieve aanvallende middenvelder, net als Musonda, geteisterd door blessures gedurende zijn loopbaan. Azzaoui scheurde meerdere keren zijn kruisbanden, waaronder twee keer bij Wolfsburg toen hij nog erg jong was.

Terwijl hij zijn carrière leek te herstellen bij Heracles Almelo, raakte Azzaoui in 2021 opnieuw ernstig geblesseerd, en dat lijkt het einde van zijn ambities op topniveau te betekenen. Op slechts 26-jarige leeftijd, na een vol seizoen (30 wedstrijden) in de... Azerbeidzjaanse competitie, is hij sinds het einde van zijn contract vrij. Zal een Belgische club het aandurven?

Jonathan Heris

Jonathan Heris begon zijn carrière ver weg van België: hij speelde 6 jaar in Hongarije bij Ujpest voordat hij uiteindelijk in 2020 terugkeerde naar AS Eupen. Een terugkeer die misschien wat bescheiden was, maar Heris heeft de Panda's goede diensten bewezen, voordat hij in 2022 bij RWDM tekende.

Ook daar was hij een belangrijke speler, en speelde 41 wedstrijden en maakte deel uit van een wisselvallig maar toch enerverend seizoen in 1A voor de Molenbeekse club. Sinds de degradatie afgelopen zomer heeft hij geen nieuwe club meer gevonden; op 34-jarige leeftijd heeft hij nog niet openlijk gesproken over zijn toekomst.

Zij zijn ook vrij:

Aristote Nkaka, Robbe Decostere, Anthony D'Alberto, Sébastien Bruzzese, Héritier Deyonge...