Luc Nilis spreekt vol emotie over de wedstrijd die het einde van zijn carrière betekende: "Ik heb hem een rolex gegeven"

Club Brugge staat morgen in de Champions League voor een bijzondere confrontatie tegen Aston Villa, een club met een tragisch verhaal voor Belgische voetballegende Luc Nilis.

Nilis, die na zijn succesvolle carrière in België en Nederland naar Engeland trok, speelde destijds bij Aston Villa, waar hij na een noodlottig ongeval op het veld zijn loopbaan abrupt moest beëindigen. De pijnlijke herinneringen aan die dag blijven voor velen in het geheugen gegrift.

Het gebeurde op 9 september, uit bij Ipswich Town. “Dion Dublin kopt door, en ik zie de bal in de lucht vallen", herinnert Nilis zich bij GvA. “In mijn ooghoek zie ik de keeper, Richard Wright, die nog niet te ver uit zijn doel staat. Maar op het moment dat ik de bal met mijn voet wil raken, is hij er ineens tóch."

"We raken elkaar met volle kracht; zijn knie treft mijn been.” Wat volgde, was een gruwelijk beeld: Nilis’ kuit- en scheenbeen lagen in stukken. “Het bizarre was: ik voelde geen pijn en wilde gewoon opstaan. Maar toen ik mijn been zag, wist ik dat het ernstig was.”

Nilis’ been liep een open breuk op, en hij moest onmiddellijk worden afgevoerd. “In het ziekenhuis werd ik meteen verdoofd voor een operatie, maar onderweg voelde ik een intense pijn, alsof er een ballon in mijn been ontplofte. Ik vroeg de hele tijd om morfine, maar verloor keer op keer het bewustzijn door de pijn", herinnert hij zich.

De aanvaller zou meerdere operaties moeten ondergaan en kreeg te maken met ernstige complicaties, waarbij zelfs amputatie dreigde. Gelukkig kon een chirurg, die speciaal in zijn kuit sneed om zuurstof naar het beschadigde weefsel te krijgen, zijn been redden.

“Die man heeft mijn leven veranderd. Als hij niet had ingegrepen, was ik mijn been kwijt geweest. Ik ben hem eeuwig dankbaar,” vertelt Nilis. Uit dankbaarheid schonk hij de chirurg een gegraveerde Rolex met zijn initialen en de datum van het ongeval. “Het was een klein gebaar voor wat hij voor mij heeft betekend.”