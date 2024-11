Waar zal u de komende seizoenen de Jupiler Pro League kunnen zien? Onenigheid over opnieuw hetzelfde thema dreigt

De Belgische profclubs bespreken vandaag de eerste biedingen voor het nieuwe mediacontract van 2025-2030. Dit contract moet minstens 103 miljoen euro per seizoen opleveren, gelijk aan de vorige cyclus.

De besprekingen gaan niet alleen over de absolute bedragen, maar ook over de verdeelsleutel en het competitieformat. De verwachting is dat de clubs vandaag enkel een indicatie van de biedingen krijgen en dat verdere onderhandelingen nodig zullen zijn.

Een belangrijk discussiepunt is de verdeelsleutel, oftewel de verdeling van de inkomsten onder de clubs. Dit is met name belangrijk voor kleinere clubs, die sterk afhankelijk zijn van media-inkomsten. Bij eerdere cycli veroorzaakte deze verdeling spanningen, zoals bij Antwerp, dat meer compensatie wilde toen het nog geen lid was van de G5.

Ook nu zal de verdeelsleutel waarschijnlijk voor wrijving zorgen, met clubs als Anderlecht en Club Brugge die aanspraak maken op een groter aandeel, gezien hun populariteit en kijkcijfers.

Nieuw format?

Club Brugge overweegt zelfs zijn mediacontracten individueel te verkopen, omdat het denkt meer te kunnen verdienen dan de huidige 12% die het ontvangt. Naast de verdeelsleutel is het competitieformat ook een heet hangijzer. Club Brugge en enkele andere clubs willen het aantal wedstrijden verlagen. De huidige besprekingen over het mediacontract bieden hen een hefboom om dit punt weer op tafel te leggen.

Hoewel het doelbedrag van 103 miljoen misschien wel wordt gehaald, zal het Belgische voetbal nog tijd nodig hebben om overeenstemming te bereiken over de precieze voorwaarden en verdeling van de inkomsten. De Pro League heeft nog enkele maanden de tijd om tot een definitieve deal te komen, net zoals in 2020 toen de handtekening pas in maart werd gezet.