Na commotie van match tegen KV Mechelen, nu blunder van Anthony Moris: "Met de ervaring die hij heeft..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise deelde donderdag tegen AS Roma. Anthony Moris maakte opnieuw een fout en die werd cash betaald. Het kostte hen de 0-1-achterstand.

Hij stond al onder de schijnwerpers na de wedstrijd in Mechelen afgelopen zaterdag, maar Anthony Moris heeft stof gegeven aan de critici.

De doelman van Union was namelijk schuldig aan het doelpunt van AS Roma donderdag, door compleet te missen bij zijn luchtduel. Hij ging amper van de grond en zag Mancini boven hem uit torenen. Hij claimde nog een fout, maar de VAR zag hetzelfde als wij: er was niks aan de hand.

Sébastien Pocognoli verdedigt Anthony Moris

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd, aarzelde Sébastien Pocognoli niet om zijn doelman en aanvoerder te verdedigen.

"Hij heeft veel ervaring. Ik denk dat hij snel de knop zal omdraaien. Hij heeft vandaag een fout gemaakt, maar hij moet de bladzijde omslaan en zich richten op de volgende wedstrijd (tegen Genk, red.)."

"Gelukkig hebben we om de drie dagen een wedstrijd. Hij kan snel het momentum van deze donderdagwedstrijd omdraaien. Voor mij maakt hij een goed begin van het seizoen, met veel clean sheets. Hij zal dit weekend die rol spelen. Met zijn ervaring zal hij deze situatie beheren."