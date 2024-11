Jelle Vossen onthult speciale reden om door te blijven gaan: "Revanchegevoelens" en "Zij hebben me nooit kampioen zien spelen"

Jelle Vossen, spits van Zulte Waregem, denkt voorlopig niet aan stoppen. In maart wordt hij 36, maar dat getal zegt hem weinig.

"Ik voel me niet oud of versleten. Ik voel me zelfs uitmuntend", zegt Vossen vastberaden in Het Nieuwsblad. "Ik heb nergens last van, en de fysieke testen tonen aan dat ik nog altijd bij de beteren van de ploeg ben. Oké, 's morgens zal ik weleens stijf zijn in mijn gewrichten, maar dat is enkel in de eerste meters, van mijn bed naar de trap. Ze zeggen dat snelheid afneemt, maar ik ben nooit snel geweest, dus geen probleem."

Hoe lang de ervaren aanvaller nog doorgaat, blijft een open vraag. "Ik wil mijn carrière hier afsluiten, maar geen idee wanneer", zegt Vossen. Hij kiest ervoor om per seizoen te leven en de toekomst op zich af te laten komen. "Veel jongens die gestopt zijn, zeggen me: ‘Voetballen is het mooiste wat er is, blijf gewoon gaan zolang je kunt’. Dus zolang ik belangrijk ben, is er geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om te stoppen."

Vossen voelt zich gemotiveerd om door te gaan, deels door de recente degradatie van Zulte Waregem. "Ik heb revanchegevoelens. De degradatie was echt een dieptepunt voor mij, en ik wil er alles aan doen om die fout recht te zetten en Zulte Waregem terug naar eerste klasse te brengen", vertelt hij vastberaden.

Daarnaast speelt ook de wens mee om zijn dochters te laten zien hoe succesvol hij kan zijn op het veld. "Ik wil dat ook doen voor mijn dochters", zegt Vossen glimlachend. "Ze zijn acht en vijf en hebben me nooit kampioen zien spelen met Genk en Brugge of in het shirt van de Rode Duivels gezien. Ze hebben enkel de laatste jaren meegemaakt, en daarin maakten we als ploeg niet altijd de beste beurt."

Voorlopig blijft Vossen dus doorgaan, met een duidelijke missie voor ogen. "Zolang ik iets kan betekenen voor het team, blijf ik alles geven", besluit hij. "De kans om mijn carrière hier op mijn manier af te sluiten, maakt het extra speciaal. Ik leef van wedstrijd naar wedstrijd, en zolang ik het gevoel heb dat ik mijn steentje kan bijdragen, stop ik niet."