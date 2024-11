Sam Kerkhofs is in de wolken en heeft heugelijk nieuws te melden: "Niemand had dit succes kunnen voorspellen"

Op de Vlaamse podcastprijzen oftewel De Oorkondes viel de populaire voetbalpodcast 90 Minutes in de prijzen. In de categorie 'Sport' werd de podcast door een vakjury verkozen tot de beste in zijn genre.

Maker van deze podcast Sam Kerkhofs kon zijn oren niet geloven. "We zijn echt een vaste waarde geworden in het sportmedialandschap", reageerde Kerkhofs trots. De felbegeerde Oorkondes werd deze vrijdag voor de derde keer uitgereikt in Oostende. Een vakjury bestaande uit onder andere journalisten, podcastprofessionals, auteurs en andere creatieve experts selecteerde de winnaars in zes verschillende categorieën. In de categorie 'Sport' kwam dus de voetbalpodcast 90 Minutes als winnaar uit de bus. De podcast is een productie van Sporza en Friends of Sports. "Niemand had dit succes kunnen voorspellen", zei Sam Kerkhofs tegenover Sporza. De podcast werd in 2021 opgericht. De cast bestaat uit bekende gezichten in het Belgische voetbal zoals Sam Kerkhofs, Daan Heymans, Filip Joos, Gilles De Coster, Gilles Mbiye-Beya, Joris Brys, Steven Defour en Tuur Dierckx. "Het doet me zoveel plezier om te zien dat zoveel mensen wekelijks plezier beleven aan onze podcast. Dankjewel iedereen!", sloot Kerkhofs af.