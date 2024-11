Oefenen tijdens de interlandbreak: Jelle Vossen doet KVM pijn in spektakelmatch, jong Gent klopt tweedeklasser wél

Sommige ploegen maken van de interlandbreak de gelegenheid om nog eens te oefenen. Zo stonden er twee vriendschappelijke duels tussen een eersteklasser en tweedeklasser op het menu.

KAA Gent - SK Beveren 1-0

Nu moet wel gezegd dat de Buffalo's wel een heel erg jong Gent de wei instuurden in de Chillax Arena. Op een paar gevestigde waarden als Hjulsager en Gerkens na leek het zo eerder op een elftal van Jong KAA Gent. Thomas Matton nam ook de honneurs waar om te coachen langs de zijlijn en zag de Buffalo's snel op voorsprong komen.

Ruslan Vydych kopte al in de derde minuut raak. Dat was voldoende om Gent de overwinning te bezorgen, want SK Beveren kwam niet tot scoren.

Zulte Waregem - KV Mechelen 3-3

Meer spektakel was er bij het treffen tussen Zulte Waregem en KV Mechelen, ook al was daar in de eerste helft nog niets van te merken. Beide ploegen gingen rusten met een brilscore. Eens de score geopend werd, was er geen houden meer aan. Lauberbach had daar in de tweede helft niet al te veel tijd voor nodig. Bij zijn tweede grote kans na rust kon hij Bostyn vloeren.

Na handspel van Nyssen zorgde Hairemans op het uur voor de 0-2 van op de stip. Wedstrijd gespeeld, denk je dan, maar KVM-doelman Thoelen bracht via knulling uitvoetballen de spanning terug. Via de rug van Fraser werd het 1-2. Nadat Bostyn de poging van Mrabti pareerde, kon Bafdili in de herneming de marge van twee doelpunten herstellen.

Essevee kwam nog terug dankzij invaller Opoku, die in het slot nog een doelpunt en een assist liet noteren. Hij scoorde zelf de 2-3 en op zijn aangeven kopte Vossen twee minuten voor affluiten de 3-3 tegen de touwen.