Toptalent van Club Brugge redt Belgische U19 van nederlaag om hun EK-kwalificaties te starten

De Belgische U19 begon woensdag aan zijn kwalificatiewedstrijden voor het EK volgend jaar. Ze speelden in Bulgarije en voorkwamen een slechts start dankzij een laat doelpunt van Kaye Furo.

Op woensdag ontving Bulgarije België om de kwalificaties voor het EK U19 te beginnen, dat volgend jaar in Roemenië zal plaatsvinden van 13 tot 26 juni. De ploeg van Jonathan Alves is ingedeeld in een kwalificatiegroep met Bulgarije, Engeland en Litouwen; de eerste twee gaan door naar de volgende ronde (de Elite Ronde), de derde zal de play-offs spelen.

In de basisopstelling van de U19 stonden bekende namen: Rayane Bounida (Ajax), Nathan De Cat (Anderlecht), Jorthy Mokio (Ajax), Josué Kongolo (Genk) en Kenan Haroun (Genk), de aanvoerder en zoon van Faris Haroun.

In de 17e minuut openden de Bulgaren de score en bij rust koos Jonathan Alves voor een wissel door Club Brugge-talent Kaye Furo in te brengen voor de jonge Nicolas Verkooijen (17 jaar, PSV). De 17-jarige aanvaller maakt dit seizoen indruk in de Challenger Pro League (5 doelpunten in 10 wedstrijden).

Furo, die hier zijn debuut maakte voor de U19, zou al beslissend zijn: bediend door een voorzet van Saïf Lazar (Genk), kopte hij buiten het bereik van de Bulgaarse doelman en maakte hij gelijk in de slotfase (1-1, 84e). België voorkomt dus een slechte start.

De volgende wedstrijd van dit mini-toernooi, dat plaatsvindt in Bulgarije, zal zaterdag plaatsvinden: de U19 zal dan tegen Litouwen spelen, dat in zijn eerste wedstrijd verloor van Engeland. Voor de nieuwsgierigen: alle wedstrijden worden uitgezonden op het YouTube-kanaal van de Bulgaarse voetbalfederatie.