Brian Riemer vertelt het opvallende verhaal achter zijn kale hoofd

Brian Riemer was meteen herkenbaar langs onze velden vanwege zijn glanzende schedel. Een kaalheid waarvan hij aan de Deense pers heeft verteld hoe het is ontstaan.

Brian Riemer maakte onlangs zijn grote debuut bij Denemarken tegen Spanje. Zijn troepen gingen met 1-2 onderuit. Niet het resultaat waar op gehoopt werd, maar wel verdienstelijk. Na afloop kwam hij plots met een opvallend verhaal.

"Ja, soms heb ik nog steeds de neiging om mijn haar uit te trekken", lachte de voormalige coach van RSC Anderlecht, die vervolgens in een interview met Tipsbladet vertelde waarom hij zo'n mooie kaalheid heeft.

"Ik was erg blij met mijn haar, ik had mooie krullen toen ik jong was. Maar in 2001 promoveerde de U17 van Albertslund naar de derde klasse voor de eerste keer in de geschiedenis van de club", legt Riemer uit. "En ik had beloofd dat als we het zouden halen, ik mijn haar zou afscheren."

Dus stond Riemer voor het eerst met een kaal hoofd. "Ik werd wakker, en ik dacht dat het eigenlijk heel mooi was (gelach). En ik had zoveel jaren besteed aan het goed stylen van mijn haar: toen was dat in ieder geval voorbij!"

Vervolgens probeerde de bondscoach van Denemarken wel terug te keren naar een ander kapsel, maar de schade was al aangericht. "Een paar jaar later liet ik mijn haar opnieuw groeien. Maar op dat moment miste ik er te veel van (gelach)", besluit Brian Riemer lachend. Net als in België lijkt de voormalige coach van RSCA in ieder geval te charmeren met zijn persoonlijkheid.