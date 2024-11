'Club Brugge mengt zich in strijd om groot Engels talent'

Club Brugge begon wisselvallig aan het nieuwe voetbalseizoen en kan versterking gebruiken. Ze zouden hun oog hebben laten vallen op een Engels talent.

Volgens het Engelse medium HITC zou Club Brugge deel uitmaken van de - vele - geïnteresseerde clubs in de aanvallende middenvelder Josh Duffus (19 jaar). Hij speelt voor het U21-team van Brighton & Hove Albion.

Duffus heeft indrukwekkende statistieken bij het reserveteam (11 doelpunten in 38 wedstrijden, 5 doelpunten in 8 wedstrijden dit seizoen), maar kreeg ook zijn kans in de A-ploeg onder Roberto De Zerbi vorig seizoen, waar hij twee minuten speelde in de Europa League tegen AEK Athene.

Het is dus geen toeval dat Olympique de Marseille, gecoacht door De Zerbi, ook behoort tot de gegadigden voor Duffus, die na dit seizoen einde contract is bij Brighton. Ook RB Leipzig en FC Valencia zouden interesse tonen.

Als Club Brugge Duffus wil overtuigen, zullen ze sterk uit de hoek moeten komen, want verschillende Engelse clubs houden ook een oogje op de creatieve middenvelder van de Seagulls. Hij is namelijk ook Engels U19-international (5 caps) en wordt dus op de voet gevolgd in eigen land.