Ooit godenkind, nu is Neymar diep gevallen, ook in thuisland Brazilië: "We moeten hem niet hebben, we zijn geen medische afdeling"

Ooit was hij een godenkind, maar na zijn transfer naar Al-Hilal en zijn veelvuldige blessures is de Braziliaan van zijn troon gevallen. Ook in eigen land... De voorzitter van Palmeiras, Leila Pereira, heeft duidelijk gemaakt dat de club geen interesse heeft in de komst van Neymar.

De 32-jarige sterspeler wordt gelinkt aan een terugkeer naar Brazilië, nu hij al geruime tijd kampt met blessures. Volgens Pereira mag Santos, dat al heeft geflirt met een terugkeer van Neymar, de speler overnemen. "Hij is een geweldige speler, maar hier hoeft hij niet heen te komen", verklaarde ze aan UOL Esporte. Neymar zou mogelijk beschikbaar komen, omdat zijn huidige club Al-Hilal overweegt om zijn contract te ontbinden. De speler maakte onlangs zijn rentree na een zware knieblessure, maar liep vervolgens weer een hamstringblessure op. Dat gebrek aan fitheid is voor Pereira een belangrijke reden om hem niet aan te trekken. "Ik wil niet investeren in iemand die niet direct inzetbaar is. Palmeiras is geen medische afdeling", aldus de voorzitter van de regerend Braziliaanse kampioen. De uitspraken van Pereira hebben veel aandacht gekregen in Brazilië. Sinds haar bedrijven Palmeiras sponsoren, heeft de club grote successen geboekt, waaronder twee keer winst in de Copa Libertadores en vier landstitels. Ook dit seizoen behoort Palmeiras nog tot de kanshebbers in de Braziliaanse competitie. Met de duidelijke afwijzing van Pereira lijkt een transfer van Neymar naar Palmeiras uitgesloten. Santos blijft in beeld als mogelijke bestemming voor de voormalig ster van Barcelona en PSG, maar de toekomst van de Braziliaanse aanvaller blijft voorlopig onzeker.