Geen droomdebuut voor Matte Smets: Ameen Al-Dakhil heeft duidelijke boodschap voor ex-ploegmaat

Tijdens de rust blijft Zeno Debast in de kleedkamers. Matte Smets krijgt zijn kans, maar gaat in de fout bij het Israëlische doelpunt.

Matte Smets leek al enkele keren zijn debuut te krijgen bij de Rode Duivels, maar moest dat zondag in het mistige Boedapest toen. De sterkhouder van KRC Genk ging echter vreselijk in de fout.

Hij speelde met de nodige overtuiging, maar in de 85ste minuut ging het fout. Een breedtepass werd onderschept en leverde de overwinning op voor Israël.

Smets werd na het eindsignaal opgevangen door één van de assistenten van Tedesco. Ook ploegmaat Ameen Al-Dakhil had troostende woorden voor zijn ploegmaat.

“Dit is natuurlijk jammer voor Matte”, vertelde hij bij het Belang van Limburg. “Het zag er zo mooi uit voor hem, eindelijk mogen debuteren, maar dan gebeurde dit.”

“Matte blijft een speler met veel kwaliteiten, dat ziet iedereen en daar verandert vandaag niks aan. Ik heb diezelfde fout ook ooit gemaakt. Geef hem tijd en zet hem nu niet onder druk.”

In 2022-2023 speelden de twee een handvol minuten samen bij STVV. “Ja, we kennen mekaar nog van toen en hebben de voorbije dagen dus goed kunnen bijkletsen. Ik ben na de match ook direct naar hem toegegaan, omdat ik weet hoe hij zich voelde. Matte is een goede vriend, ik laat hem niet in de steek.”