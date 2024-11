Gianluigi Buffon verrast met zware uitspraak: niet Messi, Zidane of Ronaldo, maar "hij had vijf keer de Gouden Bal moeten winnen"

Gianluigi Buffon, die onlangs zijn carrière beëindigde, heeft in zijn loopbaan met enkele van de grootste voetballers aller tijden samengespeeld, zoals Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Toch heeft de Italiaanse legende een verrassende keuze voor zijn beste ploeggenoot ooit.

In een gesprek met Corriere della Sera blikte Buffon terug op zijn lange carrière, die hem in aanraking bracht met verschillende generaties van topvoetballers. "Ik heb met drie generaties gespeeld", zei de voormalige doelman, die onder andere Zinedine Zidane, Ronaldo, Messi, en Andres Iniesta als ploeggenoten had.

Buffon deelde ook een anekdote uit zijn vroege jaren, waarin hij vertelde over een gedenkwaardig moment met Paolo Maldini. "Op een gegeven moment gaf iemand me een klopje op mijn schouder. Het was Paolo Maldini, die me op mijn gemak probeerde te stellen", herinnerde Buffon zich.

"Hij debuteerde als tiener in de Serie A en wist wat het betekende. Dat gebaar zal ik nooit vergeten. Hij was een geweldige voetballer, loyaal en dapper."

De 46-jarige Buffon, die zijn carrière afsluit als assistent-bondscoach van Italië, kan terugkijken op een imposante carrière, met onder andere een wereldtitel in 2006. De doelman speelde maar liefst 176 interlands voor zijn land en 673 wedstrijden voor Juventus, waar hij talloze prijzen wist te winnen.

Desondanks blijft Neymar voor Buffon zijn grootste ploeggenoot. "Neymar was de beste. Hij had de Ballon d'Or vijf keer moeten winnen voor de speler en de persoon die hij is", aldus Buffon. "Hij was het compleetste pakket", concludeerde het Italiaanse icoon over de Braziliaanse ster.