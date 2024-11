Romelu Lukaku eert 'belangrijkste man achter de schermen' bij Anderlecht: "Streng maar rechtvaardig! Zonder hem..."

Met het boek 'Achter de schermen van Sporting Anderlecht' krijgen fans een unieke blik op de werking van de Belgische recordkampioen. Het levensverhaal van Hubert Lemaire, de legendarische physical coach van paars-wit, staat hierin centraal.

Van mei 2002 tot mei 2024 stond Lemaire op het trainingsveld naast spelers als Vincent Kompany, Youri Tielemans en Romelu Lukaku. Vooral die laatste getuigt openlijk over de invloed van de 64-jarige coach op zijn carrière.

Romelu Lukaku herinnert zich nog levendig zijn eerste kennismaking met Lemaire. In 2006, tijdens een stage in Hoogstraten, leerde de dertienjarige Lukaku hoe belangrijk looptechniek is. “Meneer Hubert veranderde mijn manier van lopen en legde zo de basis voor mijn explosiviteit", vertelt hij in het boek. “Met mijn lengte en spiermassa had ik zonder zijn begeleiding nooit dezelfde snelheid en uithouding ontwikkeld.”

De aanvaller van AS Roma heeft nog steeds respect voor de unieke aanpak van Lemaire. “Hij leerde me om nooit op te geven", zegt Lukaku. “Zelfs tijdens de beruchte rondjes rond de vijver van Neerpede wist hij met zijn positieve houding te motiveren. Hij was streng maar rechtvaardig en gaf altijd het gevoel dat hij het beste met je voor had.”

Naast fysieke begeleiding bood Lemaire ook mentale ondersteuning. “Als jonge speler was ik vaak onzeker,” geeft Lukaku toe. “Andere spelers konden hard zijn, maar meneer Hubert was een luisterend oor. Hij gaf me vertrouwen en hielp me met gerichte oefeningen, zelfs toen ik op jonge leeftijd rugproblemen kreeg.”

Vandaag voelt Lukaku nog steeds de impact van Lemaire’s werk. “Als ik in België ben, loop ik nog steeds rondjes rond de vijver van Neerpede. De herinneringen aan die trainingen blijven me inspireren,” aldus de topspits. Met trots ziet hij hoe zijn zoon Romeo nu de eerste stappen zet in het jeugdprogramma van Anderlecht.

De toekomst ziet Lukaku rooskleurig, mede dankzij de nalatenschap van zijn vroegere mentor. “Meneer Hubert is niet alleen een fantastische trainer, maar ook een voorbeeld voor toekomstige generaties. Dit boek is een must-read voor iedereen die wil begrijpen hoe Sporting Anderlecht de basis legt voor grootse carrières.”

