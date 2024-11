📷 'Ex-speler van RSC Anderlecht gaat aan de slag in eerste amateur'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KSK Heist staat in de eerste afdeling op de laatste plek. De nodige versterking moet de situatie nog doen keren.

Bij KSK Heist had men nooit gedacht om in deze fase van de competitie op de allerlaatste plek te staan. Enkele transfers moeten voor de ommekeer zorgen.

“Het is 25 seizoenen geleden dat ons eerste elftal nog eens degradeerde, toen van 4de klasse naar 1ste provinciale”, klinkt het bij de club. “Sindsdien zijn we het gewoon om in de subtop te vertoeven.”

De voorbije 15 jaar speelde het mee aan de top, maar nu is dat eventjes anders. “Het verloop van het huidige seizoen is voor iedereen dus flink schrikken. De huidige resultaten liggen ver onder de verwachtingen.”

Zonder financiële risico’s te nemen met er een oplossing komen. “Als club zijn we nog niet van plan om de handdoek te gooien of bij de pakken te blijven zitten. We rekenen erop dat het goede werk van de nieuwe trainer stilaan zichtbaar wordt en dat de spelers weer naar hun beste niveau toe groeien.”

Scott Bitsindou is de eerste versterking. Hij kreeg zijn opleiding bij RSC Anderlecht. Hij trok naar Zwitserland en Servië en kwam bij Lommel terecht. Via Lierse Kempenzonen, Livingston en Arbroath is nu Heist-op-den-Berg zijn bestemming.