KRC Genk gaat opnieuw voor zomertarget, maar moet met ferme concurrentie afrekenen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk had Yaimar Medina deze zomer ei zo na te strikken, maar de deal sprong uiteindelijk nog af. Enkele maanden later lijkt het erop dat de Limburgers nog steeds wel heil zien in de flankspeler, die zowel verdedigend als aanvallend uit de voeten kan.

KRC Genk hoopte deze zomer op de komst van Yaimar Medina. Uiteindelijk zou de vleugelverdediger niet naar Limburg trekken. De jonge Ecuadoriaan besliste om uiteindelijk bij zijn team Independiente te blijven.

De Limburgers wilden de toen 19-jarige linkervleugelverdediger die ondertussen 20 is geworden heel erg graag overnemen van Independiente. Eind augustus leek de deal zelfs even volledig in kannen en kruiken te zijn.

Geen winteruitverkoop

Op het allerlaatste moment liep het echter toch nog mis en ging de deal alsnog niet door. En dus moest Genk het verder zien te rooien met de beschikbare linksachters. Toch wil dat nog niet meteen iets zeggen over wat er komende winter gaat gebeuren.

Dimitri De Condé heeft al aangegeven dat er aan uitgaande zijde niet al te veel mag gebeuren en dat alle sterkhouders op post moeten blijven. Genk is momenteel leider in de Jupiler Pro League en wil met oog op 2025 en de play-offs een eventuele titel niet op het spel zetten door uitverkoop te houden. De herfstkampioen wil doorpakken.

Verschillende versterkingen op het oog?

En aan inkomende zijde zouden ze er graag hier en daar nog wat versterkingen willen bijhebben. En dus zou Genk opnieuw aan de mouw willen trekken van Medina. Ze kunnen op de linksachter namelijk wat versterking gebruiken.

Medina zou de concurrentie moeten aangaan met Joris Kayembe op de linkerflank. Die speelde dit seizoen al elke wedstrijd, omdat er eigenlijk geen alternatief in de A-kern zit. En dus zou de jonge Ecuadoriaan een welgekomen aanwinst kunnen zijn.

šŸ‡ŖšŸ‡Ø Yaimar Medina a marqué 5 buts en championnat dont... 4 sur CF direct šŸ˜‚



Dans les autres domaines c'est plus compliqué, notamment défensivement et techniquement. https://t.co/GHtvOtbfIp pic.twitter.com/YYErAxCjVi — Data'Scout (@datascout_) November 13, 2024

Genk heeft goede contacten met Independiente del Valle uit Ecuador. Eerder kwam ook al Angelo Preciado van Independiente over. Hij werd in de zomer van 2023 aan Sparta Praag verkocht na 2,5 jaar bij KRC Genk.

Mogelijk is Medina de volgende aanwinst van Genk. Al zal het niet makkelijk zijn om hem los te weken. Zijn marktwaarde is ondertussen volgens Transfermarkt gestegen naar liefst twee miljoen euro. Hij is een vaste basisspeler voor zijn team dit seizoen.

Interessant profiel

Hij speelde al 92 procent van de speelminuten dit seizoen en was ook al goed voor vier goals en een assist in dertien competitiewedstrijden. Hij maakt zowel verdedigend als aanvallend indruk voor zijn team en dat is de scouts ook niet ontgaan.

Zo zou ook onder meer het Schotse Rangers hem op de radar hebben staan. Op die manier wordt de concurrentiestrijd ook aangewakkerd. Medina is ondertussen ook A-international bij zijn land en speelde in september vijf minuten mee tegen Brazilië.

Bij de jeugd van Ecuador liet hij de voorbije jaren ook al mooie dingen zien. De volgende stap in zijn ontwikkeling lijkt dan ook een Europees avontuur te gaan/moeten worden. Aan Genk om op het juiste moment door te drukken en hem deze keer wél in te lijven.