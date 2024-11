Miljoenen mee gemoeid: Persoonlijke gevolgen gigantisch groot voor Jonge Duivels die EK missen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Jonge Duivels gaan niet naar het EK in Slovakije. Dinsdagavond geraakten ze niet voorbij Tsjechië in het tweede barrageduel.

Na de 0-2-nederlaag vorige week in eigen huis geraakten de Jonge Duivels gisteren niet verder dan een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Tsjechië in de barrages voor het EK van volgende zomer.

Al was er bij een 0-1-tussenstand wel de beruchte strafschopfase met Rein Van Helden. “Zeer straf, het was een overduidelijke penalty”, meent Wim De Coninck bij Sporza.

“Zelfs zonder VAR moet je dat als ref zien. Hij stond er ook heel dicht bij. De kans is groot dat je naar verlengingen gaat of het zelfs nog afmaakt.”

Maar zover kwam het niet. Een domme owngoal besliste over het lot van de Jonge Duivels. Dat ze het EK missen is een ferme streep door de rekening van heel wat spelers.

“Het is jammer voor de jongens die er nog hadden kunnen bij zijn om zichzelf in de etalage te zetten. Zo'n EK is een graadmeter waarnaar gekeken wordt en waar topploegen op afkomen.”