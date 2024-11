Recordtransfer KAA Gent heeft zwaar persoonlijk drama moeten verwerken: nooit vergeet hij wat vermoorde broer zei

Voor een speler met een groot potentieel, mag al eens een recordbedrag op tafel gelegd worden. KAA Gent was die mening in januari 2024 alvast toegedaan.

De Buffalo's kwamen legden toen maar liefst 7,25 miljoen euro op tafel voor Momodou Sonko van BK Häcken. Hein Vanhaezebrouck als coach was geen goede 'match' voor de Gambiaanse Zweed. Onder Wouter Vrancken komt hij met mondjesmaat aan de oppervlakte. Het persoonlijke verhaal van de nog altijd maar 19-jarige Sonko laat zijn sporen na.

Op amper 14-jarige leeftijd moest hij vernemen dat één van zijn oudere broers was vermoord. "Hij kwam om het leven in een schietpartij in Göteborg", spreekt hij zich in De Zondag uit over die akelige gebeurtenis. "Twee jaar daarvoor was hij ook al eens neergeschoten geweest. Misschien ging hij niet altijd met de juiste mensen om en had het iets met bendes te maken."

Sonko heeft boodschap van broer onthouden

Sonko zelf kan daar niet volledig uitsluitsel over geven. "Helemaal zeker weet ik dat niet. Want als hij problemen had, hield hij mij daarbuiten. Toen hij de eerste keer was beschoten en in het ziekenhuis lag en we niet wisten hoe het zou aflopen, zei hij dat ik de juiste weg moet nemen in het leven en altijd moet blijven voetballen. Dat is nooit meer uit mijn hoofd gegaan."

Met die boodschap in het achterhoofd timmert de Gent-speler aan zijn eigen weg. "Ik zal altijd blijven vechten om mijn dromen te volgen, elke kans in het leven benutten en uit slechte situaties te blijven." Een volgende kans op het voetbalveld kondigt zich zondagavond aan op het veld van Anderlecht. Zijn droom op de lange termijn brengt hem misschien wel naar Engeland.

Gent-speler is een Arsenal-fan

Op zijn twaalfde mocht hij al eens een week op stage bij Liverpool. "Ik groeide op met beelden van de Premier League en ben al bijna sinds mijn geboorte Arsenal-fan, dus waarschijnlijk zal het wel een droom zijn om daar ooit te spelen."