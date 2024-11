"Alles zelf on hold gezet": Kevin De Bruyne heeft opvallend nieuws over zijn toekomst

Kevin De Bruyne heeft samen met Pep Guardiola vooruitgeblikt op het duel in de Champions League. Al ging het voor een groot stuk ook over de toekomst van onze landgenoot.

In de Champions League speelt Man City tegen Feyenoord. Een overwinning is meer dan welgekomen na de vijfde opeenvolgende nederlaag in de competitie. Kevin De Bruyne speelde afgelopen weekend ook eventjes mee. Hij keert beetje bij beetje terug uit blessure. Al is het vooral uitkijken naar wat KDB volgend seizoen zal doen.

“Eerlijk gezegd, ik weet het nog niet. Bij de start van het seizoen dacht ik dat er snel gesprekken zouden volgen, maar na Brentford heb ik alles on hold gezet. Ik wil eerst weer helemaal fit geraken en dan zien het het gaat”, klinkt het bij De Bruyne.

Hij wil niet de hele tijd met zijn toekomst geconfronteerd worden, maar vooral kunnen genieten van het voetbal. “Ik ben hier al lang, de gesprekken zullen wel komen. En als die niet komen, wordt het mijn laatste seizoen. Daar heb ik zelf niet veel invloed over.”

“Ik heb alles getraind om die pubalgie zo snel mogelijk op te lossen. Heb gezocht naar manieren om mijn kracht zo snel mogelijk te vinden. Soms snap ik niet altijd waarom het weer goed gaat en dan weer minder. De voorbije week heb ik eindelijk voor het eerst weer pijnvrij kunnen trainen.”

Guardiola verlengde zijn contract vorige week, misschien is dat wel een factor om te blijven. “Of net niet natuurlijk, als hij me zegt dat het tijd is om te vertrekken. Maar ik weet natuurlijk wat hij van me verlangt en hoe hij wil spelen. Hoe lang ik hier nog kan spelen? Dat weet ik niet, begin dit seizoen voelde ik alleszins dat ik nog op topniveau kan spelen. Dat was een goed teken.”