KAA Gent heeft duidelijke doelen in Conference League

KAA Gent heeft na drie speeldagen in de Conference League een knappe zes op negen te strikken. Rest de vraag hoever ze daarmee zullen springen in de long run. Er zijn nog drie belangrijke wedstrijden in de League Phase.

KAA Gent trekt op speeldag vier naar Lugano, misschien wel de zwaarste match van de drie die nog moeten gespeeld worden. Daarna komt TSC Bačka Topola op bezoek, de slotspeeldag is in Noord-Ierland tegen Larne.

Op papier drie wedstrijden waarin Gent de favoriet is en in principe drie keer zou kunnen/moeten winnen. Op dit moment zijn er nog zes ploegen (Chelsea, Heidenheim, Legia Warschau, Rapid Wien, Vitoria en Jagiellonia) met het maximum van de punten.

Nog drie wedstrijden te gaan

De Buffalo's staan met 6 op 9 op een dertiende plaats. Fiorentina staat op plek acht met evenveel punten, dus is de vraag hoeveel punten nodig zullen zijn voor de top-8.

Met 15 op 18 lijkt de top-8 haast een zekerheid, met 13 of 12 op 18 is dat niet ondenkbaar, maar ook niet zeker. "Na drie wedstrijden staan we waar we wilden staan", aldus Omri Gandelman in zijn analyse na de zege tegen Omonia Nicosia.

Top-8 als absolute doel voor KAA Gent

"We moeten zeker onze thuiswedstrijden winnen en zoveel mogelijk punten proberen pakken. Hoeveel we er nodig gaan hebben? We moeten het match per match bekijken", probeerde hij op de vlakte te blijven.

En toch: "De top-8 is van groot belang voor ons. We willen die top-8 echt halen in de Conference League", aldus nog Gandelman. Nog drie keer winnen en het is zo goed als zeker.